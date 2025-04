PC prende em flagrante suspeito de furto e receptação em Estância, Dores e Cristinápolis

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (7), um homem suspeito da prática de furtos e receptação nos municípios de Estância, Nossa Senhora das Dores e Cristinápolis. A prisão ocorreu após o recebimento de denúncia informando que o investigado estaria conduzindo um veículo com sinais de adulteração no motor e no chassi.

De acordo com o delegado Edvânio Dantas, o suspeito é ex-presidiário e possui histórico de crimes patrimoniais. “Após diligências, os policiais localizaram o investigado e o conduziram à delegacia para a realização dos procedimentos legais”, acrescentou.

Na unidade policial, o investigado foi interrogado e autuado em flagrante. “Em seguida, o preso foi encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário”, complementou o delegado.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e destaca que informações sobre crimes podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP