Policia civil prende em flagrante suspeito de homicídio em Pirambu

Na tarde desta segunda-feira (27), a Delegacia de Pirambu prendeu em flagrante um homem de 26 anos, suspeito de um homicídio ocorrido na noite anterior no povoado Alagamar, no município de Pirambu. Além disso, foi cumprido um mandado de prisão definitiva por outro homicídio cometido anteriormente, no município de São Cristóvão.

O crime em Alagamar aconteceu por volta das 22h, quando a vítima, natural do estado de Alagoas e residente no povoado há três meses, foi atacada com vários golpes de facão. O rosto e outras partes do corpo da vítima ficaram completamente desfigurados. Segundo as investigações, o homicídio foi praticado por dois homens.

Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe da Polícia Civil realizou diversas diligências para identificar a vítima e os possíveis autores. Após monitorar endereços relacionados aos suspeitos, os agentes localizaram um dos envolvidos na cidade vizinha de Pacatuba. A prisão foi feita sem resistência, e o homem foi conduzido à Delegacia de Pirambu, onde optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório.

Além do flagrante, foi cumprido um mandado de prisão definitiva contra o suspeito, referente a uma condenação por homicídio no município de São Cristóvão. O caso segue sob investigação para identificar e localizar o segundo envolvido no crime de Alagamar.

