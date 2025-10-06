PC prende um pastor condenado por crime sexual contra adolescente

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Federal, cumpriu nesta segunda-feira, 6, um mandado de prisão definitiva contra um pastor condenado por crime sexual. A ação ocorreu na localidade conhecida como Praça do Coreto, no Centro de Glória.

De acordo com as investigações, os abusos ocorreram entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, no município de Simão Dias, tendo como vítima uma adolescente que frequentava a igreja conduzida pelo condenado.

O inquérito policial apontou que o pastor se aproveitava da posição de liderança religiosa para aliciar a vítima e praticar atos libidinosos contra a sua vontade. Ainda segundo a apuração, ele utilizava ameaças de expulsão da igreja para manter a adolescente em silêncio.

Durante as investigações, o acusado admitiu ter se relacionado com a vítima, mas alegou que o envolvimento teria sido consensual — versão descartada pelas provas reunidas no processo.

Diante das evidências, o Poder Judiciário condenou o pastor a uma pena de dez anos e seis meses de reclusão, em regime fechado. Após a prisão, ele foi encaminhado à unidade prisional, onde cumprirá a sentença.