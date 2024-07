PC prende em Lagarto investigado por estupro ocorrido em Carmópolis

Policiais civis da Delegacia Regional de Carmópolis prenderam nessa segunda-feira (15) um homem investigado por estupro de vulnerável.

A PC informou que o crime ocorreu em Carmópolis, em fevereiro de 2020. Ele chegou a ser preso, mas foi solto oito meses depois. A detenção aconteceu no povoado Jenipapo, no município de Lagarto, nessa segunda.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi encaminhado para a Delegacia Regional de Carmópolis e passará por audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.