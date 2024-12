PC PRENDE EM PIRAMBU HOMEM INVESTIGADO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO OCORRIDA NO BAIRRO CIRURGIA, EM ARACAJU

Com a divulgação da imagem do investigado pela tentativa de feminicídio que ocorreu em novembro deste ano no bairro Cirurgia, em Aracaju, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da capital cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o homem que estava foragido desde a data do crime. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (20), em Pirambu.

De acordo com as investigações, a tentativa de feminicídio ocorreu no último dia 8 de novembro. Na data do crime, o investigado desferiu golpes de faca no rosto da vítima, além de causar outras lesões na ex-companheira.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e depois compareceu na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. A Deam então representou imediatamente pela prisão preventiva do investigado, decisão que foi concedida pela Justiça.

Após o crime, o investigado fugiu e continuou ameaçando de morte a vítima e o filho dela através de mensagens. Já com a divulgação da identidade e da imagem do investigado, ele foi encontrado e preso em Pirambu.

A ação policial que resultou na prisão do investigado contou com o apoio de equipes da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e Delegacia de Pirambu.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP