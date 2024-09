PC prende em São Cristóvão investigado por homicídio em Japaratuba

Policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Japaratuba efetuaram a prisão de um homem que estava foragido, pelo crime de homicídio, desde o ano de 2019. Ação ocorreu no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, nesta quinta-feira, 12.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em 27 de março de 2015, no centro da cidade de Japaratuba, onde o investigado como autor do crime matou o amigo a facadas, causando o óbito imediato da vítima.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP