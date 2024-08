PC prende em São Miguel do Aleixo investigado por estupro em SP

Policiais civis da Delegacia de São Miguel do Aleixo cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado por estupro de vulnerável no estado de São Paulo. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 13, e foi divulgada nesta quarta-feira, 14.

Segundo informações policiais, o investigado teve sua prisão preventiva decretada pelo poder judiciário paulista. Ele foi preso em São Miguel do Aleixo, onde estava residindo.

Com a prisão, o investigado será transferido para o sistema prisional de Sergipe, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP