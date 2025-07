PC prende em SP homem investigado por aplicar golpe de R$ 15 mil em Sergipe

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam, em São Paulo, nesta quinta-feira (17), um homem de 26 anos investigado por aplicar um golpe de R$ 15 mil contra uma vítima de Sergipe. A prisão ocorreu no bairro Elísia Maria, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) da Polícia Civil de Sergipe e da 3ª Delegacia sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Redes de Dados do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil paulista.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em agosto de 2024, quando a vítima recebeu uma ligação telefônica, supostamente de um banco, informando sobre transações fraudulentas em sua conta. Com isso, ela foi induzida a transferir cerca de R$ 15 mil para uma conta bancária indicada pelo suspeito.

Após perceber que havia sido enganada, a vítima registrou boletim de ocorrência. A partir daí, foram iniciadas diligências que culminaram na identificação e localização do responsável por operar o esquema criminoso. O suspeito foi preso na capital paulista e conduzido a uma unidade policial. Ele está à disposição do Poder Judiciário, devendo passar por audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da sociedade. Informações e denúncias podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.