Foragido condenado a 16 anos por crimes contra crianças é preso em SE

Uma ação conjunta entre a Delegacia de São Miguel do Aleixo e o Batalhão da Caatinga (BPCaatinga) prendeu em Riachuelo um homem condenado a 16 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de redução à condição análoga à escravidão, tortura e maus-tratos contra crianças. O criminoso estava foragido desde 2018. A ação policial ocorreu na manhã da última terça-feira (19).

De acordo com as investigações, ficou comprovado no processo que o condenado obrigava crianças a trabalharem de forma exaustiva em canaviais e as submetia a castigos cruéis, como apertar seus órgãos genitais com alicate até causar sangramentos.

No momento da prisão, os policiais encontraram uma arma de fogo em poder do foragido, o que resultou também na autuação em flagrante por porte ilegal.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP