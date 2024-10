PC prende foragido da justiça em Aracaju; ele tinha três mandados de prisão em aberto

Nesta quarta-feira, 23, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama), prendeu um foragido da justiça com três mandados de prisão em aberto, após receber denúncia de maus-tratos a animal. O homem tem uma prisão preventiva por homicídio e outras duas por roubo. A prisão ocorreu na capital sergipana.

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, responsável pelo caso, a operação se iniciou após uma denúncia anônima de maus-tratos a um cão. O animal, já idoso e com o estado de saúde bem debilitado, estaria com um ferimento no olho e outro na pata, devido às agressões do tutor.

Com a chegada dos agentes ao local, foi constatado que um foragido da Justiça se escondia no imóvel, com três mandados de prisão em aberto. O primeiro, uma prisão preventiva por homicídio expedido pela comarca de Itaporanga D’Ajuda; o segundo uma prisão preventiva por roubo proveniente da 3ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro; e o último, condenação transitado em julgado, com uma pena 31 anos de prisão, oriundo da 7ª Vara Criminal de Aracaju.

Agora, o preso será entregue ao Poder Judiciário, e aguardará a audiência de custódia.

A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.

Fonte SSP