PC prende foragido por homicídio durante festa dos caminhoneiros em Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana prendeu, durante a tradicional Festa dos Caminhoneiros, um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio qualificado. A abordagem ocorreu de forma discreta, enquanto o suspeito participava dos festejos na cidade serrana. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16).

De acordo com os policiais, a equipe de plantão na Delegacia Móvel, instalada no local do evento, recebeu a denúncia de que um foragido da Justiça estaria entre os participantes da festa. Imediatamente, os agentes realizaram consultas nos sistemas de segurança e confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Cumbe (SE).

Diante da confirmação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Itabaiana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O delegado plantonista Felipe Andrade, responsável pela ação, informou que o homem foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado e, até então, não havia se apresentado para responder ao processo. “Agora, esperamos que o acusado seja processado e julgado pela Justiça”, destacou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP