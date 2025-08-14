PC PRENDE HOMEM CONDENADO A 12 ANOS DE RECLUSÃO POR HOMICÍDIO DE JOVEM DE 17 ANOS, EM MONTE ALEGRE

Policiais civis da Delegacia de Monte Alegre de Sergipe cumpriram, nesta quarta-feira (13), mandado de prisão definitiva contra um homem condenado por homicídio qualificado. O crime ocorreu em 2019, no bairro Cehop, e teve como vítima uma adolescente de 17 anos.

De acordo com o delegado Artur Herbas, o condenado, pilotando uma motocicleta, surpreendeu a vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo, um deles atingindo a cabeça da jovem, que morreu no local. “O inquérito apurou ainda que havia histórico de brigas e ameaças entre o autor do crime e a vítima”, completou.

O réu foi sentenciado a 12 anos de reclusão. A pena foi confirmada após recurso da defesa, resultando na expedição do mandado de prisão definitiva. “Após a ordem judicial, ele se apresentou à delegacia, acompanhado de advogado, passando por audiência de custódia antes de ser encaminhado ao sistema prisional”, detalhou o delegado.

Ainda conforme o delegado Artur Herbas, este é o décimo mandado de prisão cumprido pela unidade apenas em 2025, “o que reforça o trabalho contínuo da unidade policial no combate à criminalidade na região”, reiterou, ressaltando a importância das informações e denúncias repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181).

Com informações da SSP