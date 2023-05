PC prende homem de 61 anos investigado por estupro de adolescente

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Propriá (DAGV), com apoio da Delegacia Regional, prendeu nessa terça-feira (23), no bairro Matadouro em Propriá, um homem de 61 anos, investigado por estupro de vulnerável.

Segundo a delegada Natasha Gusmão, que esteve à frente do caso, o suspeito era casado com a avó da vítima. Assim, aproveitando-se da convivência com a adolescente para praticar atos libidinosos contra ela.

Após ser submetida a abusos por meses, a adolescente relatou aos familiares o que se passava, e os fatos chegaram ao conhecimento da polícia, dando início às investigações.

O inquérito policial será concluído, estando o suspeito à disposição da Justiça