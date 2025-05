PC PRENDE HOMEM DE 70 ANOS, EM SÃO PAULO, POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL OCORRIDO EM TOBIAS BARRETO

A partir da atuação da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), um homem de 70 anos foi preso nesta quinta-feira (15), em Embu-Guaçu, município de São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável.

O crime foi praticado em outubro de 2009, na cidade de Tobias Barreto, em Sergipe, e teve como vítima uma criança, filha da então companheira do agressor.

Após receber a comunicação judicial sobre o mandado, a equipe do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis da Delegacia de Tobias Barreto iniciou diligências para localizar o condenado, que se encontrava foragido. As investigações apontaram que ele estava escondido há anos na cidade paulista.

Com base nas informações reunidas, a Delegacia de Embu-Guaçu foi acionada ontem e hoje realizou a prisão do foragido. A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto contou ainda com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) para localizar o condenado, nascido em 15 de julho de 1954.

Com informações da SSP