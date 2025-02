POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E EXTORSÃO CONTRA IDOSO EM RIBEIRÓPOLIS

Uma ação conjunta entre as delegacias de Ribeirópolis, Carira e Itabaiana resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito dos crimes de estelionato, extorsão contra um idoso e corrupção de menor.

O fato ocorreu nesta terça-feira (18), em Ribeirópolis. Um adolescente, suspeito de envolvimento no crime, foi apreendido, mas liberado e entregue à família. A polícia investiga a participação de um terceiro homem no crime.

De acordo com os policiais, as investigações começaram depois que o idoso procurou a Delegacia de Ribeirópolis para denunciar o crime.

A vítima relatou que, após anunciar a venda de um veículo, foi procurada pelos suspeitos para concretizar o negócio. Eles realizaram o pagamento de forma fraudulenta, fazendo o idoso acreditar que havia recebido o dinheiro. Além disso, os suspeitos exigiram que a vítima pagasse a quantia de R$ 5 mil, indicando um local na cidade onde o valor deveria ser entregue.

Os policiais da Delegacia de Ribeirópolis foram até o endereço indicado pela vítima e prenderam o suspeito. Com o apoio da equipe da Delegacia de Itabaiana, um adolescente que participou do crime foi apreendido naquele município. Ele foi ouvido e entregue ao pai, devido à ausência de violência no ato infracional. O veículo foi encontrado com o auxílio da equipe da Delegacia de Carira. O carro estava em uma oficina daquele município e será devolvido à vítima.

O homem preso foi autuado em flagrante por extorsão, estelionato, associação criminosa e corrupção de menor. As investigações continuam, e as buscas seguem sendo realizadas para localizar o segundo envolvido no crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP