PC PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA UMA HORA APÓS SER INTIMADO NO ALTO SERTÃO

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, com apoio da equipe da Delegacia de Feira Nova, prenderam em flagrante um homem que descumpriu medida protetiva de urgência em favor da ex-companheira, apenas uma hora após ter sido oficialmente intimado pela Justiça. A prisão ocorreu nesta sexta-feira, 29, em Glória, após a vítima registrar nova ocorrência na delegacia.

A mulher havia procurado a Delegacia de Glória para solicitar proteção judicial após o fim do relacionamento. A medida foi deferida e comunicada ao agressor por um oficial de Justiça, com o apoio da Polícia Civil, por volta das 6h da manhã. No entanto, cerca de uma hora depois, o homem invadiu a residência da vítima, ameaçou-a com uma faca e chegou a ferir sua mão.

Após o novo registro, os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o agressor ainda na cidade, efetuando a prisão em flagrante.

O preso será submetido à audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Fonte SSP