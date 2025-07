PC PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA EM ESTÂNCIA

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (28), no conjunto Recanto Verde, bairro Cidade Nova, em Estância. A ação foi realizada por policiais civis da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Estância, após investigação que apontou a venda de cocaína no imóvel do investigado.

Durante a apuração, os agentes constataram que o suspeito utilizava a própria residência como ponto de tráfico e monitorava a movimentação externa por meio de câmeras de segurança. Diante das evidências do crime, a autoridade policial representou pelo mandado de busca e apreensão, que foi autorizado pelo Poder Judiciário.

No cumprimento da decisão judicial, os policiais encontraram pouco mais de 1,5 kg de substância semelhante à cocaína, duas balanças de precisão, celulares, uma quantia em dinheiro, embalagens para comercialização da droga, além de insumos como creatina e cloro. Também foram apreendidas as câmeras de segurança instaladas para alertar sobre a presença das forças policiais.

Diante do material apreendido na ação policial, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

Com informações e foto da SSP