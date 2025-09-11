PC prende homem em flagrante por tráfico de drogas e apreende cocaína, revólver, munições e dinheiro

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Japaratuba, prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (10), um homem de 29 anos investigado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A ação policial ocorreu na Rua João de Deus, no centro da cidade.

De acordo com as informações policiais, por volta das 15h20, a equipe flagrou um usuário adquirindo entorpecente na porta da residência do suspeito. Durante a abordagem, o homem admitiu a comercialização e indicou, de forma colaborativa, os locais onde escondia os ilícitos.

Na casa, foram apreendidos aproximadamente 350 gramas de cocaína, diversas porções já fracionadas prontas para a venda, R$ 3.075,00 em espécie, um revólver calibre .38 municiado, munições avulsas, embalagens plásticas e aparelhos celulares. Todo o material foi recolhido e encaminhado à perícia.

Segundo as apurações, o investigado já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e responde a outros seis processos criminais em andamento. Ele foi conduzido à delegacia, onde teve o flagrante formalizado.

O preso permanecerá à disposição da Justiça e será apresentado em audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP