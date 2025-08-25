PC PRENDE HOMEM, EM ITABAIANA, POR HOMICÍDIO CULPOSO QUE CAUSOU A MORTE DE TRÊS PESSOAS NA ROTA DO SERTÃO

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, após investigação, cumpriu um mandado de prisão condenatória na cidade de Itabaiana nesta segunda-feira (25), contra um homem acusado por causar acidente fatal na rodovia Rota do Sertão.

Ele recebeu sentença de prisão por homicídio culposo qualificado pelo fato de estar embriagado no momento do ocorrido.

O acidente aconteceu na tarde do dia 2 de setembro de 2018, na Rodovia Estadual SE-230, conhecida como Rota do Sertão, em Canindé de São Francisco, e resultou na morte de três pessoas após a colisão entre a motocicleta conduzida pelo autor e um caminhão.

De acordo com a investigação, o condutor da moto, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava sob efeito de álcool, agiu com imprudência e negligência ao invadir a preferencial após sair de uma rua transversal, causando o acidente fatal.

Após o cumprimento da ordem judicial, o homem foi conduzido à unidade da Polícia Civil. “Essa pessoa foi presa, encaminhada para a Delegacia de Glória e será levada para audiência de custódia para os devidos encaminhamentos”, afirmou o delegado Jorge Eduardo, responsável pela ação.

A prisão reforça a atuação das autoridades no combate à violência no trânsito e busca responsabilizar condutores que colocam em risco a vida de terceiros.

Com informações da SSP