PC prende homem em Maruim por abuso sexual contra criança de 10 anos

O Inquérito Policial sobre o caso está em fase de conclusão

Policiais da Delegacia da Polícia Civil de Maruim prenderam um homem de 47 anos, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por abuso sexual de vulnerável. O caso foi registrado no Povoado Pau Ferro, em Maruim, envolvendo uma criança de dez anos.

Em novembro de 2024, a Polícia Militar recebeu denúncias de um suposto abuso ocorrendo na zona rural maruinense. Ao tentar abordar o suspeito, ele fugiu, se escondendo em uma área de manguezal de difícil acesso. Posteriormente, policiais civis foram acionados e conseguiram localizar o homem, que já havia sido rendido por populares. Após ser conduzido à Delegacia de Maruim, o suspeito negou as acusações.

Durante as investigações, foi comprovado que o acusado praticou atos ilícitos contra a criança. Com base nas evidências, a prisão preventiva do homem foi solicitada e deferida pela Justiça.

O delegado João Eduardo informou que o investigado foi apresentado na audiência de custódia e transferido para o sistema prisional de Aracaju. O Inquérito Policial está em fase de conclusão e será encaminhado ao Poder Judiciário em breve.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população na denúncia e repasse de informações relacionadas a crimes de abuso sexual contra vulneráveis na região de Maruim e arredores, que podem ser explanados por meio do Disque-Denúncia, número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

