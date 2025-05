Operação Abismo Digital II: PC prende homem por armazenamento de material de abuso sexual infantil

Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (28), um homem suspeito de armazenar material de abuso sexual infantil. A prisão ocorreu durante a deflagração da Operação Abismo Digital II, no Loteamento São Brás, no mesmo município.

Na ação, foi cumprido mandado de busca e apreensão e, no local, foram encontrados dispositivos eletrônicos com grande quantidade de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes. A Polícia Científica participou da operação realizando as análises dos equipamentos apreendidos.

As investigações são fruto de uma atuação integrada entre a Polícia Civil, por meio da Divisão de Inteligência (Dipol), e a Polícia Federal. A ação faz parte do plano nacional de enfrentamento aos crimes contra crianças e adolescentes da Operação Caminhos Seguros, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Operação

A Operação Abismo Digital II representa a segunda fase das investigações conduzidas pela DAGV de Nossa Senhora do Socorro. A primeira fase foi realizada em 25 de setembro de 2024, quando também houve prisão em flagrante após cumprimento de mandado de busca no Bairro João Alves.

A Polícia Civil ressalta a importância de que informações e denúncias sobre crimes dessa natureza sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP