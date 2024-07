PC prende homem por estupro de adolescente de 13 anos em Sergipe

A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro realizou na manhã desta sexta-feira (26), o cumprimento de mandado de prisão pela prática de estupro de vulnerável. A prisão do autor aconteceu na capital sergipana.

Segundo informações policiais, o autor do crime teria colocado filmes adultos para a vítima assistir e, em ato contínuo, teria baixado suas calças e exposto seu órgão genital para a menor de idade, que tinha 13 anos à época dos fatos.

Após o transcurso regular do inquérito e processo judicial, fora confirmada a condenação do réu pela prática do crime de estupro de vulnerável. O cumprimento do mandado de prisão, expedido pela 3ª vara criminal de Nossa Senhora do Socorro, em abril de 2024, foi realizado sob a coordenação e supervisão do delegado de Polícia Civil Fábio Kano.

No momento da abordagem, o suspeito estava em seu trabalho e não esboçou qualquer reação quando comunicado da sua prisão imediata. O autor do crime foi conduzido para a Delegacia especializada para providências cabíveis e está à disposição da justiça para cumprimento de sua pena pelo crime sexual cometido contra a vítima.

Fonte SSP