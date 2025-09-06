Polícia Civil prende homem por receptação de veículo roubado em Poço Verde

A Polícia Civil de Poço Verde, no agreste sergipano, prendeu em flagrante um homem de 25, suspeito dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação, realizada na última quinta-feira (4), resultou na recuperação de um Jeep Compass preto que havia sido roubado.

A abordagem aconteceu durante diligências na região da Vila Nova, quando a equipe policial avistou o veículo em situação suspeita. Ao realizar a vistoria, os agentes constataram indícios de adulteração no número do chassi e identificaram divergências no motor, que apresentava numeração pertencente a outro automóvel com registro de roubo.

Durante o interrogatório, o suspeito afirmou ter adquirido o veículo há cerca de oito dias, por meio de um anúncio no site OLX. Ele declarou ter pago R$ 40 mil no carro, cujo valor de mercado é de aproximadamente R$ 90 mil, alegando que o anúncio mencionava que se tratava de um veículo “com pendências” e destinado a rodar no interior.

Para o delegado Gustavo Viterbo, responsável pelo caso, os indícios apontam para o conhecimento do investigado sobre a origem ilícita do veículo. O preço muito abaixo do valor de mercado, as condições atípicas de negociação e os sinais de adulteração foram considerados elementos suficientes para a prisão em flagrante.

O suspeito será apresentado em audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para apurar a participação de outras pessoas na cadeia criminosa.

Fonte SSP