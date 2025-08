PC prende homem por tentativa de homicídio contra o próprio tio em Simão Dias

A Delegacia de Simão Dias cumpriu na tarde desta terça-feira, 5, um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, expedidos contra um homem suspeito de tentativa de homicídio ocorrida no último dia 12 de junho.

De acordo com as investigações, o homem é acusado de atentar contra a vida do próprio tio, efetuando vários disparos de arma de fogo. A vítima sobreviveu ao ataque. A motivação do crime, segundo apurado pela equipe policial, teria relação com a orientação sexual do familiar, que havia revelado ser homossexual.

A Polícia Civil segue com os procedimentos legais e reforça a importância do combate a crimes motivados por preconceito e intolerância. O suspeito agora se encontra à disposição da Justiça.