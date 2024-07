PC PRENDE HOMEM QUE APLICOU GOLPE DO PIX PARA COMPRAR MOTOCICLETA EM REVENDEDORA DE ITABAIANINHA

Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha prenderam em flagrante um homem suspeito de estelionato contra uma empresa revendedora de motocicletas na região Sul de Sergipe. A prisão ocorreu nessa quinta-feira, 4, e foi divulgada nesta sexta-feira, 5.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a Polícia Civil foi comunicada que um homem, natural do Rio de Janeiro, estaria residindo em Umbaúba e tentando aplicar o segundo golpe do Pix contra a empresa.

“O investigado já teria conseguido retirar um veículo 0km da empresa no dia 1º de Julho, por meio de um Pix falso, no dia 28 de Junho, no valor de R$18.670,00. Tal veículo foi recuperado em Umbaúba. O investigado foi identificado, mas não havia situação de flagrante”, detalhou o delegado.

No dia 2 de julho, o investigado buscou aplicar o mesmo golpe na filial da empresa em Itabaianinha, no valor de R$ 17.030, com um Pix falso no último dia 3. “Nessa quinta-feira, 4, o investigado tentou retirar a motocicleta na sede da filial, em Itabaianinha, sendo preso em Flagrante”, relatou o delegado Gustavo Mendes.

Em depoimento na Delegacia de Itabaianinha, o investigado negou os fatos, afirmando que a culpa era da empresa do cartão, que reembolsou o valor. Ele será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP