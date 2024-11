PC prende homem suspeito do homicídio de idoso em Itaporanga

Equipes da Delegacia de Itaporanga d’Ajuda prenderam um homem de 28 anos em flagrante suspeito do homicídio de um idoso de 62 de anos. As diligências contaram com o apoio da Polícia Militar. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 11, e foi divulgada nesta terça-feira, 12.

Segundo o delegado Weliton Junior, o crime ocorreu durante a madrugada da segunda-feira. “O suspeito teria invadido a casa do idoso, enquanto ele ainda dormia, o golpeando com uma faca. A vítima morreu ainda no local do crime”, detalhou.

Ainda conforme o delegado, o investigado fugiu logo após o homicídio, sendo encontrado ainda em situação de flagrante.

Já em depoimento, o investigado confessou o crime e informou a sua motivação para realizar o assassinato do idoso. “Uma vingança pessoal devido a um conflito por drogas ilícitas”, relatou o delegado Weliton Junior.

Durante as diligências ainda, que contou com o apoio da Polícia mMilitar, foram localizadas escondidas a faca e a vestimenta utilizadas no assassinato, objetos ainda sujos de sangue, que foram apreendidos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP