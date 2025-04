PC PRENDE HOMENS INVESTIGADOS POR ARROMBAMENTOS E FURTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EM ARACAJU

Equipes da Delegacia de Turismo (Detur) cumpriram os mandados de prisão contra dois homens investigados por uma série de arrombamentos e furtos cometidos em estabelecimentos comerciais localizados na região da Orla de Atalaia e Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju. A elucidação dos casos e as prisões foram divulgadas nesta terça-feira (2).

De acordo com a delegada Gisele Martins, as investigações tiveram início com a identificação do aumento no número de furtos qualificados mediante arrombamento, especialmente nos comércios, nas empresas, estabelecimentos comerciais na área onde os investigados agiam. “Então, começamos as diligências e captamos imagens das câmeras de segurança”, contextualizou.

Com a atuação dos policiais da Detur na análise das imagens das câmeras de segurança, a Polícia Civil identificou o modo de atuação dos investigados e as similaridades entre os furtos. “Assim, conseguimos identificar os investigados como autores desses crimes, que são pessoas em condição de rua, sem residência fixa, e solicitamos os mandados de prisão”, relatou a delegada.

De posse das decisões judiciais, as equipes da Detur iniciaram diligências, localizaram os investigados e deram cumprimento aos mandados de prisão contra ambos os investigados. Eles já se encontram à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas, que ainda não procuraram a Detur, compareçam à unidade policial, para o registro do boletim de ocorrência. Informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181.

Fonte e foto SSP