PC PRENDE INVESTIGADO POR GOLPE DO BILHETE PREMIADO COM PREJUÍZO DE R$ 300 MIL PARA VÍTIMA DE SERGIPE

Em operação deflagrada pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), um homem investigado pelo golpe do bilhete premiado foi detido em cumprimento a mandado de prisão na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais.

A vítima teve um prejuízo de R$ 300 mil. A prisão foi divulgada nesta quarta-feira (31).

De acordo com a delegada Lauana Guedes, a investigação apontou que um primeiro golpista se passou por analfabeto e evangélico. “E de posse de um bilhete alegou que havia recebido de troco após uma compra em Laranjeiras. Por isso, ele estaria à procura do dono do estabelecimento em Aracaju pois o bilhete ainda não havia sido sorteado”, explicou.

Em seguida, um segundo golpista passa a atuar na prática da investida criminosa. “Esse segundo golpista visualiza o bilhete e afirma que estava premiado no valor de R$ 1,4 milhão. Ele simula que conferiu o bilhete, ao se dirigir a uma casa lotérica, e retorna dizendo que havia sido premiado”, complementou Lauana Guedes.

Ambos os golpistas simularam que não se conheciam, acrescentou a delegada Lauana Guedes. “Durante essa engenharia social, o objetivo é convencer a vítima, idosa, a trocar o bilhete por um valor. Eles conseguiram convencer a vítima a trocar o bilhete, em duas transferências de R$ 140 mil cada, além de R$ 20 mil em mãos”, informou a delegada.

Conforme a delegada Suirá Paim, para concretizar o golpe e dificultar a investigação, os golpistas indicaram que a vítima apenas fizesse o resgate do prêmio na segunda-feira. O golpe havia sido praticado em uma sexta-feira. “ A vítima só se deu conta do golpe dois dias depois, quando não conseguiu manter contato com os investigados”, relatou.

Ao não conseguir contato com os investigados, a vítima desconfiou de que se tratava de um golpe, ela procurou o Depatri. “Nesse momento, foi instaurado o inquérito policial e foi dado início às investigações, Com diversas diligências, conseguimos identificar os investigados e representamos pelas prisões preventivas de ambos”, detalhou Suirá Paim.

Nas diligências, um dos investigados foi localizado em Poços de Caldas (MG). “Onde foi efetuado o cumprimento do mandado de prisão. O outro investigado ainda se encontra foragido. Nós estamos em diligências para cumprir o mandado de prisão”, complementou a delegada Suirá Paim.

Golpe do bilhete premiado

O golpe é antigo e remonta à década de 1940. “Entram em cena diversas pessoas que interagem com a vítima e também que fornecem contas pessoais. É utilizada engenharia social que retira da vítima a capacidade de discernimento, em torno de uma proposta muito vantajosa, mas que é claramente um golpe”, concluiu a delegada Lauana Guedes.

Com informações e foto da SSP