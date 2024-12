PC PRENDE INVESTIGADO POR “GOLPE DO PRESENTE” COM PREJUÍZO ESTIMADO EM MAIS DE R$ 30 MIL EM ARACAJU

Equipes da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) prenderam em flagrante um homem de 28 anos pela prática do ‘Golpe do Presente’, com investidas criminosas que geraram mais de R$ 30 mil em prejuízos a cinco vítimas residentes na Zona Sul de Aracaju. Ele é natural de São Paulo e se apresentava como motoboy, levando máquinas de cartão de crédito aos endereços das vítimas sob o pretexto de pagamento de uma suposta taxa de entrega de buquê de flores.

A prisão ocorreu nessa segunda-feira (9), e o investigado foi autuado em flagrante por associação criminosa e furto qualificado pela fraude.

Segundo a delegada Carina Rezende, titular da 4ª DM, a primeira ocorrência em torno do golpe do presente foi registrada na unidade policial no dia 26 de novembro. “A vítima relatou que recebeu mensagem no WhatsApp, a qual informava que era de um representante de uma floricultura e que havia uma encomenda para ser entregue para a vítima”, detalhou.

A vítima narrou ainda que confirmou seu endereço e, no local, compareceu uma pessoa com roupa de motoboy, que faria a entrega das flores. “A cobrança seria apenas da taxa de transporte em valores em variáveis de R$ 5,50 a R$ 7. Porém, o suspeito alega à vítima que o pagamento apenas poderia ser feito com cartão de crédito ou débito”, relatou a delegada.

Acreditando que o pagamento era legítimo e que teria o presente, a vítima inseriu seu cartão na máquina. “E o suspeito, para ganhar tempo e memorizar a senha da vítima, alegou que a máquina não estava funcionando. Depois, ele pega uma outra máquina e já sabendo a senha começa a praticar as transações não autorizadas”, complementou Carina Rezende.

Apenas neste caso, o prejuízo identificado pela vítima foi de R$ 4 mil. “Sendo que o suspeito ainda tentou realizar R$ 10 mil em compras, mas que não foram autorizadas pela operadora do cartão. Investigamos o caso e tomamos conhecimento de novas vítimas nas regiões da Farolândia, Jardins e Grageru”, acrescentou a delegada.

Com o levantamento investigativo feito pela 4ª DM, a equipe policial identificou que o investigado tinha acabado de ir a uma floricultura para adquirir novos buquê de flores. “Os policiais iniciaram diligências e visualizaram a motocicleta e o suspeito. Ao ser preso, o investigado confirmou que tinha praticado um golpe na Atalaia”, explicou Carina Rezende.

Ainda segundo a delegada responsável pela investigação, no depoimento, o investigado informou que já era a segunda vez que vinha a Sergipe. “A primeira vez foi no fim de novembro, quando registramos ocorrências nos dias 26 e 30. Ele disse ainda que retornou no último sábado e desde então vem praticando novos golpes”, especificou a delegada.

Também conforme a apuração policial feita pela 4ª DM, o investigado integra uma organização criminosa com funções bem definidas, que variam desde a captação dos dados das vítimas – como nomes, telefones e endereços – até a prática do golpe – na residência da vítima.

A Polícia Civil solicita que eventuais vítimas que ainda não registraram o boletim de ocorrência compareçam à unidade policial. Demais informações e denúncias que possam contribuir com a apuração policial em torno da prática do ‘Golpe do Presente’ também podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

