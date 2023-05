PC prende investigado por “sextorsão” contra adolescente de Aracaju. Ele foi preso em São José dos Campos

Com investigações do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e informações da Divisão de Inteligência (Dipol), a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos prendeu um homem suspeito de praticar “sextorsão” contra uma adolescente de Aracaju. Ele foi preso em São José dos Campos (SP), na sexta-feira (29).

Segundo a delegada Josefa Valéria, o homem e a adolescente se conheceram numa rede social. “Ao ganhar confiança da vítima, o homem passou a coagi-la a enviar fotos e vídeos íntimos. Quando a vítima decidiu parar de enviar as imagens, o investigado criou um grupo em rede social e cumpriu as ameaças, divulgando as imagens da vítima”, detalhou.

Ainda conforme a delegada, a investigação iniciou em fevereiro de 2023. “E com base nas informações colhidas identificamos o autor, bem como descobrimos farto material probatório da vítima de Aracaju e de outras vítimas, além do envolvimento dele com outros crimes como instigação a tortura animal e massacres em escolas”, acrescentou.

A delegada informou ainda que o preso irá responder pelo crime de “sextorsão” e armazenamento de imagem de adolescente. “Com a prisão e a apreensão dos dispositivos eletrônicos dele, a Polícia Civil de São Paulo vai iniciar as investigações para identificar outras vítimas que provavelmente são de diversas partes do país”, complementou.

Josefa Valéria concluiu reforçando a importância da necessidade de os pais e responsáveis ficarem atentos ao uso da internet por crianças e adolescentes. “E também a percepção em relação à mudança de comportamento das crianças e adolescentes, como introspecção e amizades apenas on-line, é um alerta”, finalizou.

Com informações e foto da SSP