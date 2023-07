PC prende investigado por tentativa de homicídio em Itaporanga

Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda cumpriram o mandado de prisão preventiva do investigado por tentativa de homicídio ocorrido no domingo 2 de julho. A ação policial ocorreu nesta segunda-feira (10).

De acordo com as investigações, no dia seguinte ao crime, familiares foram até a delegacia de Itaporanga D’Ajuda e relataram que seu familiar havia sofrido uma tentativa de homicídio ao ser atingido por quatro facadas, sendo três nas costas e uma no pescoço.

Ainda conforme as informações policiais, a ex-companheira do suspeito também relatou ter sofrido ameaças de morte pelo suspeito em outra data. Diante disso, foi aberto outro inquérito policial com pedido de medida protetiva.

Assim, a Delegacia deflagrou uma série de diligências no sentido de colher elementos de prova para subsidiar o inquérito de tentativa de homicídio. Após diligências, e de posse de evidências, foi pedida a prisão preventiva do investigado. Com a decisão judicial, ele foi preso e já encontra-se à disposição da Justiça.

Com informações e foto SSP