PC prende investigado por tráfico e apreende quase 3kg de maconha em Propriá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Propriá, prendeu na manhã deste sábado, 20, um homem investigado por tráfico de drogas no Conjunto Maria do Carmo. Na ação, foram apreendidos quase 3kg de maconha.

De acordo com informações policiais, desde a noite anterior havia denúncias reiteradas de tráfico intenso na localidade. Durante diligências, os agentes se dirigiram até o endereço apontado e, ao chamar pelo suspeito, ele tentou fugir, mas foi alcançado. Na abordagem inicial, os policiais apreenderam um tablete de maconha com o investigado.

Questionado sobre a existência de mais drogas, o homem indicou que havia outros dois tabletes enterrados no quintal de sua residência. Todo o entorpecente foi apreendido e o investigado conduzido à Delegacia Regional para adoção das medidas cabíveis.

Texto e foto SSP