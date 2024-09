PC prende investigado por vender falsos pacotes de viagens com prejuízo estimado em R$ 100 mil

Policiais civis da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por vender falsos pacotes de viagens em Aracaju, o que ocasionou um prejuízo estimado em pelo menos R$ 100 mil. A apuração policial contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e da Delegacia de Turismo (Detur), que também já o investigava. Inicialmente, ele abriu uma agência de viagens no bairro São Conrado. A prisão ocorreu no conjunto Orlando Dantas, nesta quarta-feira (25).

De acordo com a delegada Carina Rezende, desde o fim do ano passado, a 4ª DM passou a registrar boletins de ocorrência sobre o cancelamento injustificado de pacotes na iminência da data marcada para viagens. “Instruímos a investigação com o registro de um total de 30 viagens com um prejuízo estimado em quase R$ 100 mil”, contextualizou.

No andamento da apuração, a 4ª DM identificou que o investigado apenas fornecia documentação e roteiro genérico da viagem. “No voucher, não havia indicativo de companhia aérea, de voo, de hotel. As pessoas pagavam com antecedência e na iminência, ele informava o cancelamento”, descreveu Carina Rezende.

Ainda conforme investigação, após informar o cancelamento da viagem, o investigado convencia as vítimas a assinarem uma suposta declaração de dívida que a empresa teria com o cliente, assim como explicou a delegada. “Mas ele acabou fechando as portas e fugindo, deixando as pessoas no prejuízo”, narrou a delegada.

Ao fugir, o investigado passou a operar a suposta agência de viagem com outros nomes para continuar praticando o crime. “Quando começava a ficar em falta com os clientes, ele mudava a razão social. Atualmente, ele já estava operando a suposta agência de viagens com um outro nome”, evidenciou a delegada.

Durante o início da apuração policial, o investigado não foi encontrado pelas equipes da 4ª DM, já que havia ido para outro estado do Nordeste, onde continuou atuando no ramo de viagens. “Ele fugiu de Aracaju e, mesmo sabendo da investigação, continuou atuando com a oferta de viagens no Rio Grande do Norte”, revelou Carina Rezende.

Já nesta quarta-feira, no São Conrado e no Marivan, as equipes apreenderam documentos indicando que o investigado vendeu novos pacotes em junho e estava com viagens programadas para o próximo mês de novembro, conforme relatou a delegada. “Essas viagens já estavam sendo comercializadas com um novo nome de agência”, complementou.

A Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas do investigado procurem a 4ª DM para o registro do boletim de ocorrência. Outras informações e denúncias que possam contribuir com a continuidade da investigação podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto SSP