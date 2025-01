PC PRENDE LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO INVESTIGADO POR FURTO MEDIANTE FRAUDE CONTRA PESSOAS IDOSAS

A Delegacia de Turismo (Detur) informou que cumpriu os mandados de prisão contra uma mulher investigada por integrar um grupo criminoso que atuava contra vítimas idosas em shoppings de Aracaju. O grupo observava transações, obtinha as senhas e, em seguida, distraía as vítimas para obter os cartões e realizar compras em nome das vítimas. A líder do grupo foi presa em flagrante em Natal (RN), no último domingo (5), onde foram cumpridas as decisões judiciais emitidas em Sergipe. A informação foi divulgada nesta terça-feira (7).

De acordo com a delegada Gisele Martins, as investigações identificaram que o grupo criminoso seguia as vítimas e conseguia visualizá-las digitando a senha do cartão. Em seguida, as investigadas continuavam seguindo e iniciavam conversas com as vítimas. Há registros de investidas criminosas praticadas pelo grupo entre 2022 e 2024.

“Até que as investigadas conseguiam pegar o celular e a carteira das vítimas, ou apenas a carteira com cartões, já com a senha. Com os cartões e senhas, as investigadas faziam compras com os cartões das vítimas”, detalhou a delegada.

Prisão da líder do grupo

Diante das evidências coletadas na investigação, a Detur solicitou as prisões das investigadas. “A líder do grupo foi presa em flagrante em Natal (RN), o que também resultou no cumprimento dos mandados de prisão expedidos em Sergipe”, explicou a delegada.

Investigações em andamento

As apurações policiais seguem em andamento para chegar à localização das outras envolvidas com o grupo criminoso. “Com a prisão da líder do grupo, estamos atuando para chegar às demais investigadas”, ressaltou a delegada.

A Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas do grupo criminoso procurem a Detur para registrar o boletim de ocorrência. Informações e denúncias que também possam contribuir com a apuração policial conduzida pela Delegacia de Turismo devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP