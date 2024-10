PC prende mulher com 5 kg de maconha e 1,5kg de crack em Propriá

Policiais civis da Delegacia de Propriá apreenderam 6,5kg de entorpecentes em ação que resultou na prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na rua do Américo, nessa terça-feira (29).

Segundo Ruidiney Nunes, delegado regional de Propriá, a prisão da mulher aconteceu quando a mulher saía da casa onde estavam escondidas as drogas. “Durante as buscas na casa, foram localizadas as substâncias ilícitas”, detalhou.

Foram apreendidos 5kg de maconha e 1,5kg de crack, além de uma balança de precisão. O material apreendido foi encaminhado à delegacia, onde o caso segue em investigação.

Ainda de acordo com o delegado, a mulher é ex-presidiária e companheira de um presidiário, ambos detidos por tráfico de drogas. Os entorpecentes teriam sido trazidos de Aracaju para serem vendidos em Propriá.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

