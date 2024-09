PC PRENDE MULHER POR TRÁFICO APÓS INTERCEPTAR TENTATIVA DE ENTREGA DO MATERIAL EM ITABAIANA

Policiais civis da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana, prenderam em flagrante nessa quinta-feira (26) uma mulher suspeita de tráfico de drogas e apreenderam cerca de nove tabletes de maconha.

A ação policial ocorreu no Conjunto Horto, no bairro Santa Maria em Aracaju e foi deflagrada após investigações que apontavam que seriam levadas para a cidade de Itabaiana.

Os policiais flagraram a mulher descendo de um carro em posse de uma mochila. Durante a abordagem, o material entorpecente foi encontrado com a investigada.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia Plantonista de Itabaiana onde foi lavrado auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP