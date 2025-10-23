Polícia Civil prende mulher em flagrante por tráfico drogas em Estância

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Estância, prendeu em flagrante uma mulher por tráfico de drogas. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Alagoas, após denúncias anônimas apontarem a venda de entorpecentes em uma residência da localidade.

De acordo com as informações policiais, as equipes foram ao endereço indicado e observaram intensa movimentação de pessoas no imóvel, além de uma mulher com as mesmas características descritas nas denúncias. Diante da suspeita, os agentes realizaram a abordagem e fizeram buscas no local.

Durante a ação, foram encontradas 62 pedrinhas de crack embaladas para venda, além de seis pedras maiores da mesma droga escondidas dentro de um ursinho de pelúcia. Também foram apreendidos materiais usados no preparo e fracionamento do entorpecente, como lâmina de corte, tesouras, sacos plásticos e aparelhos celulares.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada, junto com o material apreendido, à Delegacia Regional de Estância, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP