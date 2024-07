PC PRENDE PROPRIETÁRIA DE ESTABELECIMENTO DE ESTÉTICA POR SUSPEITA DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SOCORRO

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público prendeu em flagrante a proprietária de um estabelecimento de bronzeamento artificial por suspeita de furto de energia elétrica nesta quarta-feira, 14, em Nossa Senhorado do Socorro. A ação contou com o auxílio da Polícia Científica e da Energisa, para atestar a prática do crime.

Segundo o delegado Rafael Brito de Oliveira, que esteve à frente dos trabalhos, as diligências tiveram início após denúncias que apontavam um centro estético, localizado no Bairro Palestina de Fora, em Socorro, como local onde ocorria furto de energia. “A informação é de que estaria acontecendo furto de energia no estabelecimento desde que foi iniciada sua atividade comercial”, detalhou.

Após a ação das polícias e da Energisa, a suspeita foi conduzida à unidade policial, onde confessou a prática criminosa. Diante do ocorrido, o processo foi encaminhado ao Poder Judiciário de Sergipe.

A Energisa participou da ação

Fonte SSP