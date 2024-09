PC PRENDE PROPRIETÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS QUE PRATICAVAM LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ENERGIA EM ARACAJU

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP) e da Polícia Científica, divulgou nesta quinta-feira (12) a prisão em flagrante de proprietários de oficinas com ligação de energia clandestina, popularmente chamando de “gato”, em Aracaju. As detenções ocorreram na última quarta-feira (11).

De acordo com o delegado Rafael Brito de Oliveira, responsável pelo caso, os dois estabelecimentos comerciais eram do ramo de pintura e funilaria de veículos e ficam no bairro 18 do Forte, na capital. A operação policial teve o apoio da Energisa.

Ainda segundo o delegado, as investigações iniciaram após o recebimento de denúncias de que os comércios tinham ligação ilegal de energia. A partir daí, agentes do DRCSP foram até o endereço, apurar as informações, e constataram ser verídicas.

Os proprietários foram encaminhados à delegacia, para prestarem esclarecimentos sobre o caso, e confirmaram a realização do desvio ilegal de energia. Agora, serão entregues ao Poder Judiciário, para as audiências de custódia.

O caso é mais um exemplo da importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.

Fonte SSP