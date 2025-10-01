PC prende suspeita em flagrante por tráfico de drogas em Tobias Barreto

A Delegacia Regional de Tobias Barreto prendeu uma mulher por tráfico de drogas. A detenção aconteceu na tarde da última terça-feira, 30, na Avenida Sete de Junho, área central da cidade, após a equipe de investigadores receber uma denúncia anônima sobre atividades ilícitas no local.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com a suspeita porções de maconha, crack e cocaína, além de uma quantia em dinheiro, configurando o crime de tráfico. A mulher, que já possuía antecedentes criminais relacionados ao tráfico, foi detida, levada para a Delegacia Regional, onde foram realizados os procedimentos legais, e será encaminhada para audiência de custódia.

O delegado Daniel Mattos ressaltou a importância da colaboração da comunidade no sucesso da operação. “Este flagrante é mais um reflexo do nosso compromisso em combater o tráfico de drogas na região. Agradecemos a confiança da população, que, por meio de denúncias, nos fornece informações cruciais para tirar criminosos de circulação e garantir a segurança dos cidadãos de Tobias Barreto”, afirmou o delegado.

Fonte SSP