PC prende suspeito de abuso sexual contra a própria filha no munícipio de Canhoba

Policiais civis da Delegacia de Frei Paulo deflagraram uma operação na cidade de Canhoba na manhã desta quarta-feira, 25, onde prenderam um homem investigado por abusar sexualmente da própria filha.

As investigações apontaram que o investigado abusava sexualmente da própria filha quando a mãe da vítima saia para o trabalho.

Diante da gravidade dos fatos, o mandado de prisão foi expedido pela comarca de Frei Paulo, onde foi requisitada a prisão preventiva do suspeito.

Após cometer o crime, o suspeito, que morava em Frei Paulo, fugiu para o munícipio de Canhoba. Com ajuda de denúncias anônimas, o suspeito foi localizado e preso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP