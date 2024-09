PC prende suspeito de tentativa de homicídio contra familiares

Nesta segunda-feira, 9, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu um suspeito por tentativa de homicídio no bairro Novo Paraíso, zona Oeste da capital sergipana. O crime teria ocorrido na última sexta-feira, 6, e as vítimas têm parentesco com o homem.

De acordo com as investigações policiais, o caso aconteceu após um desentedimento entre o investigado, de 22 anos, e a sua prima. A partir daí, o suspeito, em posse de revólver calibre 38, realizou diversos disparos contra a mulher, mas os tiros acabaram acertando uma tia, que foi prontamente socorrida e encaminhada ao Huse.

Hoje, após o DHPP localizar o suspeito pelo crime, foi encontrada a arma usada no delito, além de entorpecentes e o veículo utilizado pelo homem para fugir do local da tentativa de homicídio.

Agora, o preso aguarda a sua audiência de custódia, que ocorrerá perante a 5ª Vara Criminal. A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Fonte SSP