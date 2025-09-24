PC PRENDE SUSPEITO POR TRÁFICO DE DROGAS E APREENDE MAIS DE 30 KG DE ENTORPECENTES NA ZONA NORTE DE ARACAJU

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prendeu nesta terça-feira, 23, um homem de 44 anos, suspeito de tráfico de drogas na Zona Norte de Aracaju. O investigado foi flagrado em sua residência, localizada na região do bairro Porto Dantas, com uma grande quantidade de substâncias ilícitas.

De acordo com o delegado Alisson Lial, que esteve à frente da ação, o Cope recebeu informações sobre a atuação de novos traficantes, tentando assumir o controle do tráfico na Zona Norte, após diligências recentes que desarticularam organizações criminosas da área.

Diante disso, foi feita campana na área citada por equipe do Cope. “Após vigilância no local, foi observada movimentação típica do tráfico, o que gerou a decisão de ingresso no imóvel”, explicou o delegado.

Durante a ação, os investigadores encontraram diversos tabletes de substâncias semelhantes à maconha, totalizando 30kg do material ilícito, além de um tablete de aproximadamente 700 gramas de crack. O homem, que já respondia a um processo por tráfico de drogas, foi preso em flagrante. “Em agosto do ano passado, ele havia sido preso com 2 kg de cocaína, tipo exportação”, complementou Lial.

O investigado foi conduzido ao Cope, onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado. A polícia também solicitou a prisão preventiva do homem, que está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil orienta que denúncias sobre possíveis atividades criminosas na Zona Norte sejam feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP