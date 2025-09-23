PC PRENDE TRÊS CHILENOS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL APÓS FURTOS EM SHOPPINGS

Com investigações da Delegacia de Turismo (Detur) da Polícia Civil de Sergipe, três chilenos, suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada para a prática de furtos em diversas regiões do Brasil, foram presos em Maringá (PR), em ação integrada com as Polícias Civis do Paraná e Santa Catarina e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Somente na capital sergipana, os investigados furtaram 13 frascos de perfumes importados, avaliados em R$ 9.928,00, em um shopping localizado no bairro Coroa do Meio. A estimativa nacional é de prejuízos em torno de R$ 100 mil em 20 dias.

Conforme a delegada Luciana Pereira, integrante da Detur, a investigação teve início após um furto em uma loja de departamentos. “Começamos então as diligências e conseguimos, pelas imagens das câmeras de segurança, tanto da loja, quanto do shopping, identificar os investigados e o veículo que eles estavam usando. Após identificar o veículo entramos em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina, tendo em vista que o carro foi locado naquele estado”, relatou.

No decorrer da investigação e com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, foram identificados os três responsáveis pelos furtos. O trio agia de forma rápida e organizada. “Eles usavam uniforme e pontos no ouvido para comunicação. Verificamos ainda que um dos investigados já possuía mandado de prisão preventiva pelo mesmo crime em São Paulo. Entramos em contato com a PRF e passamos a monitorar o grupo criminoso”, completou Luciana Pereira.

Já no acompanhamento do deslocamento dos investigados, a Polícia Civil de Sergipe também confirmou a atuação criminosa em rota interestadual, assim como explicou a delegada Gisele Martins, que integra a equipe da Detur. “Pelo GPS, verificamos que eles pararam em outros locais. Temos certeza de que cometeram furtos em São Paulo, porque, no momento da prisão em Maringá, estavam com diversas roupas de uma loja paulista. Além disso, praticaram outro furto na cidade paranaense. É um caso de criminalidade itinerante, que veio de outro país e percorreu vários estados brasileiros cometendo os mesmos crimes”, detalhou.

O monitoramento realizado pela Detur foi decisivo para identificar a movimentação do grupo, que já se preparava para deixar o Brasil por uma das fronteiras. Com apoio da PRF, a abordagem foi feita em Maringá, resultando na prisão dos três investigados.

No momento da prisão, os suspeitos estavam com alguns produtos furtados, conforme detalhou o superintendente da PRF em Sergipe, Vladimir Hilário. “Eles estavam com camisas e perfumes que as lojas confirmaram à polícia que seriam produtos dos furtos. Por terem sido presos em estado de fronteira, muito provavelmente eles poderiam já estar se preparando para deixar o Brasil. Nós temos um trabalho de integração de longo prazo entre as polícias, o que tem trazido resultados importantes”, destacou.

Este trabalho de monitoramento e a integração entre forças de segurança foram fundamentais para interromper a atuação dessa organização criminosa no país, conforme acrescentou o delegado Renan Scandolara, da Polícia Civil de Santa Catarina. “Essa parceria entre as polícias civis com as outras instituições policiais do Brasil é muito útil, justamente para detectar casos como esse, casos de pessoas com documentos falsos que vêmcasos com falsos documentos de pessoas que vêm, às vezes, em grupos, para cometer delitos e que não representam, por óbvio, o turismo internacional no Brasil”, finalizou.

Com informações e foto da SSP