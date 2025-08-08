PC prende três suspeitos durante operação em Nossa Senhora das Dores

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, realizou uma operação que resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento em crimes graves na cidade e região. As ações ocorreram entre a quarta-feira, 6, e a manhã desta quinta-feira, 7, com o cumprimento de mandados de prisão temporária, busca e apreensão, além de uma prisão em flagrante.

Na tarde da quarta-feira, um homem investigado por roubo foi preso temporariamente. Durante o cumprimento do mandado, foram encontrados indícios da prática de tráfico de drogas em sua residência, o que levou à lavratura de prisão em flagrante também por esse crime.

Ainda durante a operação, outros dois suspeitos foram presos em decorrência de investigações que apuram uma tentativa de homicídio ocorrida em julho deste ano, no município. Com base nos elementos colhidos ao longo do inquérito, a Polícia Civil representou pela prisão temporária dos investigados, cujos mandados foram devidamente cumpridos pelas equipes.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é essencial para o enfrentamento à criminalidade e orienta que informações sobre suspeitos ou atividades ilícitas podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP