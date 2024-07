PC prende venezuelano suspeito de roubo em loja de Tobias Barreto

Policiais civis da Delegacia de Tobias Barreto prenderam em flagrante nessa terça-feira (23) um homem venezuelano pelo crime de roubo em uma loja da cidade.

De acordo com as informações policiais, o suspeito praticou o crime com um simulacro de arma de fogo. Na investida, ele levou R$ 150, a aliança e a bicicleta do proprietário do estabelecimento.

Logo após o crime, ele foi perseguido por populares, sendo preso pela Polícia Civil. O suspeito será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Fonte SSP