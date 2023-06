PC procura dupla investigada por roubos registrados na capital

Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia

A 1ª Delegacia Metropolitana está em busca da dupla responsável por roubos ocorridos na zona Sul da cidade de Aracaju. De acordo com as investigações, a última ação registrada contra os autores aconteceu na sexta-feira, 2, no conjunto Orlando Dantas, e vitimou duas mulheres, que tiveram uma motocicleta e pertencentes subtraídos.

Segundo relatos das vítimas e levantamentos de imagens de câmeras das localidades onde ocorreram os crimes, durante as ações, os envolvidos utilizam uma arma de fogo para intimidar as vítimas.

No momento, a Polícia Civil trabalha para localizar os dois envolvidos nos delitos e os bens levados por eles, inclusive a motocicleta roubada na sexta, no Orlando Dantas.

Assim, o delegado Everton dos Santos, responsável pela 1ª DM, solicita à população que, caso saiba a localização e a identidade da dupla, denuncie. As informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia – 181.

Fonte SSP