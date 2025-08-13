PC procura homem que ostentou arma de fogo em festa no Japãozinho

A 3ª Delegacia Metropolitana (DM) divulgou, nesta quarta-feira (13), a imagem de um suspeito de ostentar uma arma de fogo durante uma festa no bairro Japãozinho, em Aracaju. O caso é investigado pela unidade policial, que já possui a identificação parcial do homem.

As equipes já realizaram diligências iniciais, incluindo a oitiva de testemunhas que estavam presentes no evento.

Os policiais seguem em campo para localizar o suspeito.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido, e as informações serão apuradas de forma criteriosa.

Fonte e foto SSP