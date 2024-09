PC faz operação de combate à ligação ilegal de energia no Santa Maria

Nesta quarta-feira, 18, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP) e com apoio da Polícia Científica de Sergipe, realizou mais uma operação contra a ligação clandestina de energia, popularmente chamada de “gato”, no bairro Santa Maria, na capital sergipana.

Segundo o delegado Rafael Brito de Oliveira, responsável pelo caso, as investigações iniciaram após o recebimento de denúncias anônimas que relatavam que um estabelecimento comercial do bairro estaria com a ligação ilegal de energia.

Com as informações, agentes do DRCSP foram até o comércio e constataram que as denúncias eram verídicas. Diante dos fatos, o proprietário do local foi levado à delegacia para prestar depoimento.

A DRCSP e a Polícia Civil reiteram a importância da população aracajuana realizar denúncias pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP