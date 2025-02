PC RECUPERA 178 CELULARES SOMENTE EM INVESTIGAÇÕES E AÇÕES POLICIAIS DEFLAGRADAS NO BAIRRO SANTA MARIA

Com o reforço nas investigações sobre furtos e roubos de celulares no território sergipano, a 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) recuperou em três anos 178 celulares, somente no bairro Santa Maria. A unidade policial é responsável por investigações em torno de crimes cometidos na localidade, que fica na Zona Sul de Aracaju.

Ainda em torno de crimes patrimoniais, a 9ª DM registrou queda superior a 77% nos roubos, em indicador que abrange tanto aparelhos celulares, quanto outros itens, em comparação entre os meses de janeiro de 2023 e de 2025. Entre janeiro de 2024 e 2025, a queda nos roubos é de 42%. Já no tocante ao total de procedimentos registrados pela 9ª DM, a unidade instaurou quase mil inquéritos policiais somente nos últimos cinco anos.

Conforme o mapeamento feito pela 9ª DM, no ano de 2022, a unidade policial recuperou 52 celulares. Já no ano seguinte (2023), a delegacia recuperou 59 aparelhos. Em 2024, a 9ª Delegacia Metropolitana reaveu 67 celulares. Neste ano de 2025, a 9ª DM também já recuperou um aparelho celular. Todos os celulares foram encontrados no Santa Maria.

Segundo o delegado Jefferson Pires, os resultados positivos obtidos pela 9ª DM são fruto da atuação sistemática de enfrentamento aos crimes patrimoniais, como roubo de celulares. “Nas nossas investigações, tentamos localizar quem adquiriu o aparelho e, com isso, alcançamos o êxito de recuperar 178 celulares em três anos. É uma medida permanente, que tem reflexo nos roubos, pois, à medida que recuperamos os celulares, muitas vezes chegamos ao assaltante”, explicou o delegado.

Dentre as pessoas que tiveram o celular recuperado em investigações da 9ª DM, está o motorista por aplicativo Paulo César Passos, que ressaltou a importância de registrar o boletim de ocorrência. “Eu fiz o boletim aqui na delegacia do Santa Maria e, agora, estou recuperando meu celular. [O meu conselho para quem for vítima] é que venham à delegacia registrar o boletim para ajudar a polícia na recuperação do aparelho”, reiterou.

Redução de roubos

Em termos de redução de roubos, a 9ª DM identificou queda de 77,7% em comparativo entre os meses de janeiro de 2023 e de 2025. Enquanto que em janeiro do ano retrasado (2023) a unidade policial registrou 36 casos, em janeiro de 2025, a 9ª Delegacia Metropolitana contabilizou oito registros de roubos cometidos na área do bairro Santa Maria. Quando o comparativo é feito entre janeiro de 2023 (com 36 casos) e o primeiro mês de 2024 (com 14 ocorrências), a diminuição foi de 61%. “As nossas medidas permanentes de investigação têm contribuído para registrarmos essa redução nos indicadores de roubos aqui no bairro Santa Maria”, salientou o delegado Jefferson Pires.

Procedimentos

No tocante aos procedimentos policiais, a 9ª DM instaurou 998 inquéritos policiais nos últimos cinco anos. A 9ª Delegacia Metropolitana instaurou 222 inquéritos, em 2020; 213, em 2021; 155, em 2022; 206, em 2023; e 202, em 2024. Em 2025, a unidade policial já contabiliza 20 inquéritos instaurados para apuração de crimes cometidos na área de atuação da 9ª Delegacia Metropolitana. “Essa quantidade expressiva é reflexo também da colaboração da população, pois as pessoas têm acreditado na atividade policial e repassado informações importantes para as nossas investigações”, destacou Jefferson Pires, delegado integrante da unidade policial localizada no bairro Santa Maria.

Avaliação positiva da comunidade

Para Dijenaldo dos Santos, morador e presidente do Conselho de Segurança do bairro Santa Maria, o trabalho desenvolvido pela 9ª DM é importante e tem contribuído positivamente com a redução da criminalidade na localidade. “É muito importante e parabenizo o trabalho da 9ª DM aqui no bairro. Os roubos diminuíram muito, e o trabalho da Polícia Civil está de parabéns”, ressaltou, em agradecimento.

Na mesma linha de reconhecimento do trabalho desenvolvido pela 9ª DM, Djenal Alves, coordenador do Conselho de Segurança, evidenciou que a atuação da Polícia Civil tem refletido na melhoria da sensação de segurança da comunidade do Santa Maria. “Com essas ações da Polícia Civil, a gente consegue evitar os roubos, principalmente, contra as pessoas que vão trabalhar logo cedo, e não tinham esse sossego”, reiterou.

Participação da população

Para contribuir com a segurança pública de toda a comunidade do bairro Santa Maria, é fundamental a participação da população, inclusive com o registro do boletim de ocorrência, que pode ser feito tanto presencialmente na 9ª DM, quanto pela Delegacia Virtual. Informações e denúncias sobre crimes e ações criminosas que ocorrem em todo o território sergipano podem ser repassadas anonimamente à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Jefferson Pires concluiu ressaltando que a participação da comunidade é primordial para o trabalho constante de melhoria da segurança pública no bairro Santa Maria. “A 9ª DM foi criada como Delegacia Cidadã, e essa parceria entre Polícia Civil e a população é importante. Temos um bairro que é extremamente povoado, e a contribuição da população é essencial para incrementar o trabalho das forças de segurança pública no enfrentamento à criminalidade na comunidade”, finalizou o delegado.

